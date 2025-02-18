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Банк Уралсиб расширил возможности вкладов «Доход» и «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб ввел новый срок размещения средств 271 день (9 месяцев) в линейках вкладов «Доход» и «Почетный пенсионер».

Доходность по вкладам вида «Доход» в рублях сейчас варьируется от 19,30 до 21,90% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» составляет 19,61 – 21,90% годовых, в зависимости от срока вклада и условий выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока). Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 271, 367, 541 и 732 дня. Вклад «Почетный пенсионер» может открыть клиент банка, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», либо другую карту или счет в Банке Уралсиб.

Специально для тех, кто хочет перевести пенсию на карту Банка Уралсиб – проводится акция «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка. Стать ее участником просто: подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги), получите первую пенсию с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года включительно, совершите с помощью карты оплату товаров и услуг в месяц на сумму от 5000 рублей (включительно) за время проведения акции. Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии. Акция проводится с 01.07.2024 по 31.07.2025 года.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048, ОГРН 1020280000190

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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