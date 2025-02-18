В Нурлатском районе назначили нового главу отдела внутренних дел

В ОМВД России по Нурлатскому району Татарстана назначили нового начальника — подполковника полиции Гумара Мингазова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Мингазов Гумар начал службу в МВД республики с должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями Вахитовского РУВД города Казани. После этого работал начальником полиции межмуниципального отдела МВД России «Высокогорский», заместителем начальника отделения МВД России по Кайбицкому району.

До последнего назначения был заместителем начальника ОМВД России — начальником полиции ОМВД России по Нурлатскому району.

Дарья Сайфиева