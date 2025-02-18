На Дону земельные участки бесплатно получили 187 ветеранов спецоперации
В Ростовской области бесплатные земельные участки получили 187 ветеранов СВО. Еще 99 ветеранам предоставлены участки за символическую арендную плату – 1 рубль. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как отмечается в сообщении, более широкому применению этого вида поддержки ветеранов препятствует дефицит земли, особенно это касается городов и районов рядом с Ростовом.
Согласно сообщению, эта тема обсуждалась сегодня на совещании, которое провел врио губернатора Юрий Слюсарь с участием представителей регионального министерства имущественно-земельных отношений.
Глава региона предупредил о необходимости индивидуального подхода к решению вопросов по земле для бойцов спецоперации. «Надо смотреть каждый конкретный случай. Есть реальные ситуации, которые, возможно, не всегда вписываются в существующую нормативную базу. В таких случаях нужно «ручное» сопровождение обращений. Как показал единый прием участников СВО, таких вопросов немало. Прошу держать их все на контроле, - поручил Юрий Слюсарь.