На Дону земельные участки бесплатно получили 187 ветеранов спецоперации

В Ростовской области бесплатные земельные участки получили 187 ветеранов СВО. Еще 99 ветеранам предоставлены участки за символическую арендную плату – 1 рубль. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, более широкому применению этого вида поддержки ветеранов препятствует дефицит земли, особенно это касается городов и районов рядом с Ростовом.

Согласно сообщению, эта тема обсуждалась сегодня на совещании, которое провел врио губернатора Юрий Слюсарь с участием представителей регионального министерства имущественно-земельных отношений.

Глава региона предупредил о необходимости индивидуального подхода к решению вопросов по земле для бойцов спецоперации. «Надо смотреть каждый конкретный случай. Есть реальные ситуации, которые, возможно, не всегда вписываются в существующую нормативную базу. В таких случаях нужно «ручное» сопровождение обращений. Как показал единый прием участников СВО, таких вопросов немало. Прошу держать их все на контроле, - поручил Юрий Слюсарь.

Сергей Иванов