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Удмуртия поднялась на 2 строчки в рейтинге регионов России по качеству жизни

Удмуртия заняла 33-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2024 года, поднявшись на две строчки по сравнению с 2023-м. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования экспертов, республика набрала 57,6 рейтинговых баллов.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В исследовании были проанализированы 66 показателей, объединенных в 11 групп, включая уровень доходов, занятость, жилищные условия, безопасность, экологию и развитие социальной инфраструктуры.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает вторую позицию после Татарстана, который набрал 75,1 балла. Рейтинг возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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