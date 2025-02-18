Удмуртия поднялась на 2 строчки в рейтинге регионов России по качеству жизни

Удмуртия заняла 33-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2024 года, поднявшись на две строчки по сравнению с 2023-м. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования экспертов, республика набрала 57,6 рейтинговых баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В исследовании были проанализированы 66 показателей, объединенных в 11 групп, включая уровень доходов, занятость, жилищные условия, безопасность, экологию и развитие социальной инфраструктуры.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает вторую позицию после Татарстана, который набрал 75,1 балла. Рейтинг возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.