Ульяновская область вошла в число лидеров по темпам прироста турпоездок

Ульяновская область вошла в число лидеров среди российских регионов по темпам прироста турпоездок. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

За 2024 год число турпоездок в Ульяновскую область выросло на 35%. Перечень самых популярных направлений традиционно возглавили Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области запустили Карту туриста.

Андрей Сазонов