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Ульяновская область вошла в число лидеров по темпам прироста турпоездок

Ульяновская область вошла в число лидеров среди российских регионов по темпам прироста турпоездок. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

За 2024 год число турпоездок в Ульяновскую область выросло на 35%. Перечень самых популярных направлений традиционно возглавили Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области запустили Карту туриста.

Андрей Сазонов

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