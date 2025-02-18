Ульяновская область вошла в число лидеров по темпам прироста турпоездок
Ульяновская область вошла в число лидеров среди российских регионов по темпам прироста турпоездок. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
За 2024 год число турпоездок в Ульяновскую область выросло на 35%. Перечень самых популярных направлений традиционно возглавили Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области запустили Карту туриста.