Сотрудник Госавтоинспекции Лабытнанги Анатолий Пропп погиб на СВО

Сотрудник Госавтоинспекции Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) капитан Анатолий Пропп погиб во время проведения специальной военной операции (СВО) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщили в мэрии города, похороны капитана прошли на его родине — в Тюмени.

«В сентябре 2022 года он был призван военным комиссариатом города Лабытнанги и Шурышкарского района для участия в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных республик», — сообщили в администрации. Анатолий Пропп проходил службу командиром мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона.

Боец погиб при исполнении воинского долга. Работники мэрии Лабытнанги выразили соболезнования его родным и близким.

Мария Шараева