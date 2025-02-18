На Кубани с пляжей вывезли более 53 тысяч тонн замазученного песка

В Краснодарском крае волонтеры и спасатели вывезли на полигоны более 53 тыс. тонн загрязненного мазутом песка. Для защиты пляжей от повторных выбросов нефтепродуктов было установлено 32 км защитного вала с сетями. Об этом в ходе совещания в Сочи под руководством главы МЧС России заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

По словам главы Кубани, на пляжах в Анапе и Темрюкском районе отмечается стабильная ситуация. В работах по ликвидации ЧС задействовано около 2,5 тыс. человек. Особое внимание специалисты уделяют деликатной очистке песка от мелких фракций мазута.

На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском остается еще 132 тыс. тонн загрязненного песка. По поручению правительственной комиссии вывоз песка планируют завершить до 1 апреля.

Анна Гречко