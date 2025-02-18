Объем банковских вкладов нижегородцев вырос на 25,6% в 2024 году

На 1 января 2025 года объем вкладов физлиц в банках Нижегородской области превысил 1 трлн руб., сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ). Это на 25,6% выше уровня предыдущего года.

В основном нижегородцы хранили деньги в рублях (96,5% от общего объема).

В Приволжском федеральном округе объем вкладов увеличился на 26,2%, до 7,4 трлн руб., из которых 96,3% приходятся на рублевые вклады.

«Объем средств граждан в банках в прошлом году увеличился благодаря росту доходов и привлекательным ставкам по вкладам, сложившимся вследствие высокой ключевой ставки. Кроме того, ряд компаний перенесли выплату годовых бонусов с начала 2025 года на конец 2024 года»,— отметили в ВВГУ ЦБ.

Елена Ковалева