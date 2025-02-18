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Сотрудника мэрии Тобольска обвинили в служебном подлоге при строительстве ДК

Работнику администрации Тобольска предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, дело было возбуждено после проведенной проверки, по результатам которой выявлены неисполнения контрактных обязательств при строительстве Дома культуры в селе Булашово.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка была проведена в рамках надзора за реализацией мероприятий регионального проекта «Культурная среда», в частности нацпроекта «Культура». Прокуратура установила, что администрация Тобольского района заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Дома Культуры на 31 млн руб. со сроком исполнения до 28 февраля 2025 года.

«В связи с наличием предпосылок, свидетельствующих о возможном нарушении сроков выполнения работ по контракту, межрайонная прокуратура принимала меры реагирования — в октябре 2024 года заказчику и подрядчику объявляла предостережения, в ноябре 2024 года внесла им представления», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Однако подрядчик работы не выполнил в полном объеме. Несмотря на это в декабре прошлого года представитель мэрии подписал документы о приемке работ и оплатил всю сумму контракта.

Мария Шараева

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