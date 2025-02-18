В Удмуртии осудят двух судебных приставов за передачу банкам данных о должниках

В Ижевске завершили расследование уголовных дел в отношении двух сотрудников регионального Управления службы судебных приставов, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Следствие считает, что в 2023-2024 годах инспектор и старший инспектор отдела исполнительного розыска передавали представителям банков служебную информацию о местонахождении транспортных средств граждан с задолженностями. Эта информация была получена с использованием служебного программного обеспечения.

Обвиняемые частично признали свою вину. Уголовные дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.