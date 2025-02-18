Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотовый оператор усилил безопасность ювелирной сети

Более тысячи разных устройств видеонаблюдения федеральной ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» объединили в единую мониторинговую систему на облачной платформе. Видеомониторинг поможет повысить уровень безопасности и комфорт покупателей, а также удаленно решать производственные задачи компании.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

МегаФон предоставил серверное оборудование и интегрировал в IT-инфраструктуру ювелирного бренда облачное решение для сбора, хранения и обработки данных с более чем 1000 видеокамер, установленных в офисах компании и розничных точках. Управление камерами наблюдения происходит в режиме «единого окна», позволяет централизованно настраивать и мониторить работоспособность оборудования. Данные с устройств доступны в любой момент времени руководству компании и региональным менеджерам через специально разработанное приложение или в браузере. Проведенный комплекс работ позволяет своевременно реагировать на возможные нештатные ситуации, а также оценивать качество обслуживания клиентов.

На сегодняшний день в единую сеть мониторинга объединены более 1000 магазинов ювелирной сети, расположенных по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Каждый региональный менеджер имеет возможность удаленно подключиться к камерам в любой момент и увидеть реальную обстановку в магазине, оценить загруженность и эффективность работы подчиненных. А в случае непредвиденных ситуаций отсмотреть весь видеоархив и оперативно принять решение.

После завершения тестирования и отладки системы «585*ЗОЛОТОЙ» приняла решение о масштабировании проекта — количество подключенных камер к единой сети будет увеличено до 1600.

«В ювелирном ретейле, где доверие и безопасность играют одну из первостепенных ролей, современные системы видеонаблюдения — это не просто необходимость, а стратегический инструмент. Для нас важно, чтобы каждый магазин был обеспечен беспрерывным мониторингом без замены уже установленного оборудования, а весь видеопоток был объединен в единую систему с доступом в одном личном кабинете. Такие видеосистемы помогают обеспечивать не только сохранность ценностей и предотвращать различные нештатные ситуации, но и существенно повышают эффективность работы персонала, оптимизируют процессы обслуживания клиентов и создают безопасную и комфортную среду для сотрудников и покупателей. Наконец, качественные записи — это ценный материал для обучения персонала. Анализ действий лучших продавцов помогает нам выявлять эффективные стратегии обслуживания и повышать уровень профессионализма всей команды», — отметил заместитель директора IT-департамента «585*ЗОЛОТОЙ» Максим Ярышев.

«Мы уже много лет предоставляем решения по видеонаблюдению и аналитике для разных сфер бизнеса. С помощью систем наблюдения наши клиенты отслеживают работоспособность своей инфраструктуры от газопроводов до складских помещений, контролируют движение беспилотных транспортных средств, прогнозируют туристические потоки и много другое. В этот раз мы помогли крупнейшей ювелирной сети страны усилить безопасность салонов по всей стране. В перспективе, единая система видеонаблюдения ювелирной сети может стать основой для внедрения видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически отслеживает и анализирует десятки важнейших параметров для бизнеса. Например, определять время ожидания, делать транскрибацию и анализ диалога продавца и клиента, распознавать нагрузку на персонал, выявлять пиковые нагрузки в магазинах, оптимизировать рабочее время», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

АО «МегаФон»

Реклама

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...