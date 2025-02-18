В Прикамье на 35% сократилось количество выявленных фальшивых купюр

В 2024 году в банковской системе Пермского края выявили и изъяли из обращения 35 поддельных российских денежных знаков, что на 35% меньше, чем в 2023 году. Как сообщили в Пермском отделении Банка России, этот показатель стал самым низким за последние пять лет. Общая сумма фальшивок превысила 108 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году, как и годом ранее, в основном обнаруживали подделки банкнот крупного номинала. На первом месте по количеству обнаруженных фальшивок находится банкнота номиналом 5 тыс. руб. (51% от общего числа), на втором – 1 тыс. руб. (34%). Также обнаружены три фальшивые купюры номиналом 2 тыс. руб.

Заместитель управляющего Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова рассказала, что наиболее популярным каналом поступления фальшивок остается сфера торговли. «Получая сдачу или размен наличными в небольших магазинах или на рынках, проверьте защитные признаки банкноты на просвет, на ощупь и при ее наклоне. Если купюра кажется вам сомнительной, не берите ее или передайте в ближайшее отделение банка на экспертизу», – подчеркнула Марина Проскурякова.