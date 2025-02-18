Сквер у храма в Белгороде благоустроит местный «Никастройальянс»

Подряд на благоустройство сквера у храма Почаевской иконы Божьей матери в Белгороде выиграло местное ООО «Никастройальянс». Компания обошла троих участников аукциона, снизив начальную цену контракта с 40,8 млн до 26,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Оставшиеся три участника торгов предлагали выполнить работы за 26,75–40,8 млн руб. Их имена не раскрываются.

Победителю аукциона предстоит заменить бортовые камни в зоне устройства пандусов, проложить тротуары из плитки, установить детские и спортивные площадки, озеленить прилегающую территорию. Работы требуется выполнить до 1 августа 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Никастройальянс» было зарегистрировано в Белгороде в июле 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и директор — Николай Кашибадзе. Он также владеет и руководит местным ООО «Никастройальянс плюс», которое торгует лесоматериалами и строительными материалами, а также санитарно-техническим оборудованием. 2022 год застройщик закончил с выручкой 116 млн руб. и чистой прибылью 359 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы.

Год назад «Никастройальянс» забрал подряд на капремонт школы №29 в Белгороде за 200,3 млн руб. Однако после этого он подал жалобу на заказчика в УФАС по региону, указав, что в смете контракта допущена ошибка в части указания итоговой стоимости работ. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной и отменила определение поставщика. После этого контракт достался местному же ООО «Строительная компания "Инвестпромэлит"» за 221,4 млн. Начальная цена работ составляла 226,4 млн.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова