Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений private banking

Руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга наиболее успешных руководителей российского private banking по итогам 2024 года. Рейтинг подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Всего в итоговый рейтинг вошли 14 руководителей российских подразделений private banking. При составлении рейтинга эксперты оценивали опыт и результаты работы топ-менеджера в текущей должности, а также показатели динамики количества клиентов и объема капитала подразделения.

Анастасия Агафонова работает в Уралсибе с 2019 года. Весной 2021 года она возглавила Департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят «Уралсиб Private Bank» и «Уралсиб Premium Bank».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»