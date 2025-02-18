Краевые власти прокоментировали претензии СК к сотрудникам минстроя

В Пермском крае выполнен запланированный объем по расселению аварийного жилья, сообщает министерство строительства Пермского края. Всего было расселено более 73 тыс. кв. м. жилья, в безопасные условия переехали 5 тыс. человек. «С 2019 года нарастающим итогом по всем программам расселено почти 800 тысяч квадратных метров, аварийное жилье покинули 51 тыс. человек», - говорится в пресс-релизе минстроя.

Напомним, ранее стало известно, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении неустановленных сотрудников министерства и работников администраций нескольких муниципалитетов. По версии следствия, они не смогли освоить вовремя выделенный объем бюджетных средств, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов жителей аварийных домов.

В министерстве на это отметили, что общий объем денежных средств, направленных из бюджета на расселение аварийного жилья, в плановом периоде 2024 года был освоен полностью. Исключение составили сэкономленные деньги, а также средства, изначально запланированные к реализации в 2025 году.