«Законодатели намерены стимулировать собственников к ответственному владению»

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, определяющий трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков. Эта норма касается, прежде всего, проблемных участков, которые заросли кустарником и сорняком, заболотились или захламлялись. Законодатели дают собственнику дополнительно три года, чтобы привести землю в порядок. Адвокат Адвокатской Палаты Ставропольского края Ольга Иванникова пояснила «Ъ-Кавказ», в чем польза этой инициативы и обратила внимание на некоторые противоречия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Иванникова

Фото: предоставлено автором Ольга Иванникова

Фото: предоставлено автором

«На Ставрополье судебная практика по этому вопросу разнообразна. Мы видим обращения администраций в суд о привлечении владельцев земли к административной ответственности за неиспользование земли. Прокуратура подает иски о признании невостребованными земельных долей на пай, а администрации – о прекращении права собственности на участок и признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.

Убеждена, что эта проблема актуальна как для Ставрополья, так и для всех регионов страны. Трудно найти муниципалитет, где отсутствовал бы объект незавершенного строительства, уродующий облик города, или заброшенные участки с бытовыми отходами. С помощью нововведений законодатели намерены не только обеспечить решение этих проблем, но и стимулировать собственников участков к ответственному владению.

Согласно вступающим с 1 марта 2025 года изменениям в статью 23 Федерального закона N 217-ФЗ условия использования земельных участков по целевому назначению или разрешенному виду использования, безусловно, затронут владельцев дач и огородов. Признаки неиспользования участков планируется определять в соответствии с постановлением правительства РФ пока в виде проекта, который, также начнет действовать с 1 марта.

Противоречием в применении изменений являются устанавливаемые сроки освоения земель. Если закон говорит об общем трехлетнем сроке, то проект постановления правительства содержит указание на разные сроки, в зависимости от правового режима земельного участка. Например, для собственников садовых участков, не ведущих на них деятельность, планируется применение срока в течение трех и более лет подряд. То есть, отсутствуют четкие временные ограничения. Это может стать для правоприменителя дополнительным препятствием, требующим привлечения судебных органов для разрешения вопроса о судьбе такого участка.

Основанием к изъятию участка может стать именно непрерывность указанного срока. Но как будет выглядеть практически установление этой «непрерывности», пока сказать сложно.

Однако при всех нюансах этой законодательной инициативы лично я оцениваю ее положительно. Изъятые участки могут быть предоставлены тем, кто имеет условия и возможности, а главное потребности в их использовании».