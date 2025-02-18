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Подсветка моста в Рыбинске обойдется в 100 млн

Из областного бюджета на подсветку моста через Волгу в Рыбинске выделят 100 млн руб. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Подсветка будет достойная: подсветим фермы, пролетные сооружения. Они достаточно интересные. Вот эти линии — полукруги в виде чаек, которые повторяются и на фермах, и на каждом пролетном строении, конечно, дадут свой неповторимый колорит. Мост ночью будет выглядеть интереснее»,— сказал господин Рудаков.

Работы по подсветке моста начнут летом, после полного завершения капитального ремонта сооружения. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе в 2025 году архитектурно-художественную подсветку смонтируют более чем на 50 объектах. На эти цели выделяется 400 млн руб.

Алла Чижова

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