Три жителя Башкирии получили по три года условно за отстрел восьми кабанов

Бижбулякский межрайонный суд Башкирии вынес приговор двоим уфимцам и одному жителю Чишминского района, которые убили восемь кабанов на территории государственного природного заказника «Бижбулякский», сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии республики.

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Суд признал их виновными в незаконной охоте, совершенной на особо охраняемой природной территории группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба (п. «г» ч.1, ч.2 ст. 258 УК РФ). Они приговорены к лишению свободы на три года условно, с испытательным сроком на один год и четыре месяца.

Установлено, что 24 января 2024 года фигуранты уголовного дела с помощью прибора ночного видения застрелили диких животных, чем нанесли ущерб охотничьим ресурсам на 1,5 млн руб.

«Изъятые у браконьеров три охотничьих ружья и прибор ночного видения конфискованы и переданы решением суда в территориальный орган Росгвардии»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова