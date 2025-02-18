В Сарапульском районе Удмуртии в ДТП пострадали два пассажира
В Сарапуле на ул. Ленинградской произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Galant и Lada Granta. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.
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41-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada, за рулем которой находился 46-летний водитель. В результате ДТП травмы получили пассажиры отечественного автомобиля: 24-летний местный житель и 10-летний ребенок. Обстоятельства происшествия устанавливаются.