Население Оренбуржья за год сократилось на 13 тысяч человек

Численность населения Оренбургской области на 1 января 2025 года сократилась на 13 тыс. человек — до 1 млн 815,6 тыс. жителей. Это следует из предварительных данных Росстата. На 1 января 2024 года численность населения региона составляла 1 млн 828,6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Число жителей сократилось во всех субъектах Приволжского федерального округа кроме Татарстана, где отмечен рост на 13,5 тыс. человек. Наибольшее сокращение населения в абсолютных цифрах произошло в Нижегородской области (23,5 тыс. человек).

Андрей Сазонов