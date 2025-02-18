«МегаФон» объединил более тысячи разных устройств видеонаблюдения ювелирной сети «585 Золотой» в единую мониторинговую систему на облачной платформе. Данные с устройств доступны руководству компании и региональным менеджерам в специально разработанном приложении или браузере. Видеомониторинг поможет повысить уровень безопасности, а также позволит удаленно решать производственные задачи. После завершения тестирования и отладки системы было принято решение о масштабировании проекта.

Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в три раза, до 2,2 млрд руб., и заняли второе место по расходам после российских. За три квартала 2024 года на долю китайских компаний пришлось около 3% всей выручки VK от рекламы. При этом финансовый отчет за весь год еще не публикован. Ранее доля рекламодателей из Китая была ниже, в 2023 году она составляла менее 1%.

Honda потребовала отставки главы Nissan Макото Утиды ради слияния. Автопроизводители планировали объединиться в одну компанию из-за финансовых проблем Nissan, но сделка сорвалась. Если Утида покинет пост, диалог можно будет возобновить, выяснила FT. В случае успеха объем сделки составил бы $58 млрд, а объединенная компания стала бы четвертым производителем машин в мире.