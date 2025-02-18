Число рейсов туристического ретропоезда «Уральский экспресс» будет удвоено в предстоящие праздничные дни февраля и марта. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороге (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Уральский экспресс» увеличит число рейсов в праздничные дни февраля и марта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ «Уральский экспресс» увеличит число рейсов в праздничные дни февраля и марта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что в расписание на 21, 28 февраля и 7 марта добавлены дневные рейсы Екатеринбург-Пассаижрский — о.п. Верхняя Пышма.Музей, на 22 февраля, 1 и 8 марта — вечерние рейсы вокруг Екатеринбурга. При этом добавленные ранее рейсы в расписании сохраняются.

Продолжительность дневного ретротура «Уральского экспресса» — 6,5 часов, из них 3,5 часа - свободное время для осмотра музейной экспозиции в Верхней Пышме. Отправление из Екатеринбурга в 09:35. По пятницам ретропоезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Отправление с вокзала в 19:05, продолжительность поездки 2,5 часа. В обоих маршрутах предусмотрена остановка на станции Шувакиш и прогулку с осмотром достопримечательностей.

Анастасия Таначева