Россельхознадзор нашел свалку на сельхозпредприятии в Каменском районе

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение сельхозпредприятию ООО «Некрасово-1» за нарушения на земельном участке в Каменском районе Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе обследования участка, было обнаружено большое количество сорняков, распространившихся на всей площади 16,4 га. Кроме того, выявлено складирование бетонных блоков и несанкционированное размещение отходов.

В связи с этим, правообладателю участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства РФ.

За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований по защите земель и охране почв) с наложением штрафа на юридических лиц от 400 до 700 тыс. руб.

Полина Щуцкая