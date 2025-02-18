Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россельхознадзор нашел свалку на сельхозпредприятии в Каменском районе

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение сельхозпредприятию ООО «Некрасово-1» за нарушения на земельном участке в Каменском районе Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе обследования участка, было обнаружено большое количество сорняков, распространившихся на всей площади 16,4 га. Кроме того, выявлено складирование бетонных блоков и несанкционированное размещение отходов.

В связи с этим, правообладателю участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства РФ.

За нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований по защите земель и охране почв) с наложением штрафа на юридических лиц от 400 до 700 тыс. руб.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...