Рекордная жара в Бразилии внесла коррективы в карнавал

В Бразилии, где сейчас полным ходом идет подготовка к ежегодному карнавалу, началась сильная жара и температура воздуха бьет рекорды, достигая местами 44C. В связи с этим в Рио-де-Жанейро отменяется ряд мероприятий, в частности, как сообщает Der Spiegel, некоторые репетиции танцевальных школ, которые будут участвовать в шествиях карнавала.

Карнавал в Бразилии в этом году пройдет с 28 февраля по 8 марта. В ближайшие 3-4 дня ожидается сохранение высоких температур. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паиш заявил, что отменять карнавал не будут, даже «в случае экстремальных обстоятельств». Но посоветовал туристам, которых приезжает на этот праздник несколько миллионов, пить как можно больше воды и «принимать меры предосторожности».

Алена Миклашевская