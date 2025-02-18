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Коммерсантъ FM
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Рекордная жара в Бразилии внесла коррективы в карнавал

В Бразилии, где сейчас полным ходом идет подготовка к ежегодному карнавалу, началась сильная жара и температура воздуха бьет рекорды, достигая местами 44C. В связи с этим в Рио-де-Жанейро отменяется ряд мероприятий, в частности, как сообщает Der Spiegel, некоторые репетиции танцевальных школ, которые будут участвовать в шествиях карнавала.

Карнавал в Бразилии в этом году пройдет с 28 февраля по 8 марта. В ближайшие 3-4 дня ожидается сохранение высоких температур. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паиш заявил, что отменять карнавал не будут, даже «в случае экстремальных обстоятельств». Но посоветовал туристам, которых приезжает на этот праздник несколько миллионов, пить как можно больше воды и «принимать меры предосторожности».

Алена Миклашевская

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