Экс-директора курганского интерната подозревают в отъеме денег у инвалидов

Управление СКР по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора одного из районных домов-интернатов для престарелых и инвалидов по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Материалы поступили из УМВД России по региону, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, при переводе в 2024 году постояльцев интерната в другое соцучреждение директор дал указание подчиненным не включать в опись имущества пенсионеров их личные денежные средства. Суммой в 583 тыс. руб., находящейся на временном хранении у персонала заведения, он распорядился по своему усмотрению. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления и собирать доказательства.

Виталина Ярховска