В центре Ярославля продадут здание почти за 11 млн

В Ярославле здание на улице Трефолева, 9а продадут за 10,8 млн руб. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Здание находится во дворе областного минздрава и представляет из себя склад столовой площадью 287 кв.м., вместе с объектом продается и земельный участок под ним. Купит имущество арендатор ООО «Юридическое бюро А.Е. Жукова» с рассрочкой оплаты сроком на пять лет. Гендиректором организации является член Общественной палаты Ярославской области Антон Жуков.

Алла Чижова