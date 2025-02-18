В Орске завершили строительство ЖК «Звездный» для пострадавших от паводка

В Орске завершено строительство одноэтажных домов в новом жилом комплексе «Звездный», куда переселили пострадавших от паводка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам главы региона, все дома сданы в эксплуатацию и подключены к централизованным сетям ресурсоснабжающих организаций. Владельцы недвижимости в ЖК «Звездный» получат сертификаты номиналом 40 тыс. руб., которые можно использовать на приобретение отделочных или строительных материалов, сантехники, оборудования, инструментов. Воспользоваться ими можно будет до 30 июня 2025 года.

Работы по благоустройству этой территории начнутся весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что два 12-этажных дома для пострадавших от паводка сдадут в Орске к осени 2025 года.

Андрей Сазонов