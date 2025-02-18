Ремонты снизят производство «Уралкалия»

Один из крупнейших мировых производителей калия ПАО «Уралкалий» прогнозирует сокращение объемов производства во втором квартале минимум на 300 тыс. тонн. Снижение выработки связано с проведением в апреле--сентябре плановых остановочных ремонтов на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-4 и СКРУ-3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объем сокращения производства в третьем квартале будет определяться в ходе проведения ремонтных работ, уточнили в компании. В 2023 году «Уралкалий» произвел 9,8 млн тонн калия, данные за 2024 год не раскрывались.

При этом, несмотря на сокращение производства, «Уралкалий» рассчитывает в 2025 году увеличить объем поставок в адрес производителей сложных удобрений, а также аграриям минимум на 400 тыс. тонн. «Благоприятная конъюнктура спроса как на внутреннем, так и на глобальном рынке, которая началась в прошлом году и продолжается в 2025 году, повлекла за собой повышенный спрос со стороны зарубежных покупателей», — сообщили там.

Производитель указывает, что он полностью законтрактовал свои экспортные объемы на первое полугодие 2025 года. В 2023 году компания направила за рубеж 10 млн тонн калия.

Ольга Мордюшенко