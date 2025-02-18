В Перми помещения Речного вокзала поделили на зал ожидания и музей

В Перми завершены кадастровые работы в отношении объекта культурного наследия «Речной вокзал». Как сообщается в соцсетях краевого ГБУ «Центр технической инвентаризации», часть площадей будет приспособлена для зала ожидания пассажиров речного транспорта, а другая часть - для культурно-просветительского центра «Россия – моя история».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ «Центр технической инвентаризации» Фото: ГБУ «Центр технической инвентаризации»

Осенью прошлого года «Ъ-Прикамье» сообщал, что Правительство Пермского края рассчитывает отремонтировать здание Речного вокзала к 1 мая 2025 года. Предполагалось, что по окончании полноценной реконструкции в здании вокзала появятся зона ожидания, кассы и места хранения багажа.

Здание Речного вокзала было возведено по проекту советского архитектора Александра Гринберга в 1940 году. В 1990-е, когда пассажирские речные перевозки почти прекратились, в Речном вокзале действовали торговые точки, потом его полностью закрыли. В настоящее время в здании действует исторический парк «Россия – моя история».