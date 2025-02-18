«МегаФон» объединил в единую систему видеокамеры в магазинах федерального ювелирного бренда

«МегаФон» предоставил серверное оборудование и интегрировал в IT-инфраструктуру федеральной ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» облачное решение для сбора, хранения и обработки данных с более чем 1 тыс. видеокамер, установленных в офисах компании и розничных точках. Видеомониторинг позволит повысить уровень безопасности и комфорт покупателей, а также удаленно решать производственные задачи компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «585 ЗОЛОТОЙ» Фото: пресс-служба «585 ЗОЛОТОЙ»

Сейчас в единую систему объединены более 1 тыс. магазинов ювелирной сети по всей стране — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Управление камерами наблюдения происходит в режиме «единого окна» через специально разработанное приложение или в браузере. Руководство компании и каждый региональный менеджер могут удаленно подключиться к камерам в любой момент и увидеть реальную обстановку в магазине, оценить загруженность и эффективность работы подчиненных. А в случае непредвиденной ситуации отсмотреть весь видеоархив и своевременно реагировать.

После завершения тестирования и отладки системы «585*ЗОЛОТОЙ» приняла решение о масштабировании проекта — количество подключенных к единой сети камер будет увеличено до 1,6 тыс.

«В ювелирном ритейле, где доверие и безопасность играют одну из первостепенных ролей, современные системы видеонаблюдения — это не просто необходимость, а стратегический инструмент. Для нас важно, чтобы каждый магазин был обеспечен беспрерывным мониторингом без замены уже установленного оборудования, а весь видеопоток был объединен в единую систему с доступом в одном личном кабинете», — подчеркнул заместитель директора IT-департамента «585*ЗОЛОТОЙ» Максим Ярышев. По его словам, такие видеосистемы помогают обеспечивать не только сохранность ценностей и предотвращать различные нештатные ситуации, но и существенно повышают эффективность работы персонала, оптимизируют процессы обслуживания клиентов и создают безопасную и комфортную среду для сотрудников и покупателей. «Кроме того, качественные записи — это ценный материал для обучения персонала. Анализ действий лучших продавцов помогает нам выявлять эффективные стратегии обслуживания и повышать уровень профессионализма всей команды»,— добавил Максим Ярышев.

«МегаФон» уже много лет предоставляет решения по видеонаблюдению и аналитике для разных сфер бизнеса. Как пояснила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина, с помощью систем наблюдения клиенты компании отслеживают работоспособность своей инфраструктуры от газопроводов до складских помещений, контролируют движение беспилотных транспортных средств, прогнозируют туристические потоки и много другое. «В этот раз мы помогли крупнейшей ювелирной сети страны усилить безопасность салонов по всей стране. В перспективе эта единая система видеонаблюдения может стать основой для внедрения видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически отслеживает и анализирует десятки важнейших параметров для бизнеса. Например, определять время ожидания, делать транскрибацию и анализ диалога продавца и клиента, распознавать нагрузку на персонал, выявлять пиковые нагрузки в магазинах, оптимизировать рабочее время», — добавила Наталья Талдыкина.

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