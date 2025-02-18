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Коммерсантъ FM
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«Мозг механической рептилии символизирует 14-миллиметровое колесо баланса»

Анна Минакова — о коллаборации MB&F и Bvlgari

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о дизайнерском переосмыслении часов Serpenti.

Фото: кадр видео @Mbandf

Фото: кадр видео @Mbandf

Сейчас расскажу вам про очень любопытное и лично мне импонирующее часовое партнерство. «MB&F и Bvlgari находятся в разных мирах, и все же между нами есть связь, которая рождает самые удивительные творения»,— пишет в релизе MB&F. Как рассказывается далее, эта связь возникла благодаря случайной встрече директора по созданию часов Bvlgari Фабрицио Буонамасса Стильяни и владельца и креативного директора MB&F Макса Бюссера. Это привело к созданию первой коллаборации в 2021 году — MB&F X Bvlgari LM FlyingT Allegra.

Теперь посягнули и вовсе на святое для Bvlgari — Serpenti, Фабрицио и Макс решили переосмыслить одно из самых известных творений Bvlgari. Serpenti преобразовали в часовую машину, что потребовало полной переработки этого исторического произведения не только с точки зрения механики и концепции механизма, но и с точки зрения дизайна и производства корпуса. С дизайном было непросто, как говорят, были сотни вариантов и десятки напечатанных 3D-моделей.

Внутри сложный механизм, придуманный и разработанный в MB&F. Время отображается на вращающихся часовом и минутном куполах в виде глаз змеи, изготовленных из алюминия, чтобы сделать их как можно более легкими, для этого потребовались инновационные процессы фрезеровки. Мозг механической рептилии символизирует огромное 14-миллиметровое колесо баланса, прочно удерживаемое на месте благодаря трехмерному балансовому мосту. Цена — $148 тыс. за модель в титане или стали и $170 тысяч за корпус из розового золота.

Анна Минакова

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