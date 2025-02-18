Самые высокие зарплаты в промышленности у челябинских станкостроителей

В январе 2025 года самым высокооплачиваемым направлением в промышленности Челябинской области стало производство оборудования и станков. Средняя зарплата специалистов составляет 110,7 тыс. руб. (+61% к январю 2024 года) при фиксированном графике, сообщает «Авито Работа».

Также в тройку направлений-лидеров по зарплатам в январе 2025 года вошли транспортное машиностроение с 97,7 тыс. руб. в месяц (+22%), производство электроники и бытовой техники, где сотрудникам предлагают 97,5 тыс. руб. (+53%). Далее по размеру зарплат идут металлургическая (68,2 тыс. руб.; +9%) и пищевая (50,8 тыс. руб.; +5%) промышленность.

Виталина Ярховска