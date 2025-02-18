Выдача кредитных карт в Челябинской области сократилась на 16%

За январь жителям Челябинской области выдали 32,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 15,9% меньше, чем в декабре 2024 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране выдача кредитных карт сократилась на 18% до 1 млн штук. Сильнее всего она уменьшилась в Ростовской области (-22,2%), Москве (-21,7%), Санкт-Петербурге (-21,0%), а также в Тульской области (-19,9%) и Приморском крае (-19,8%). Как отмечают в НБКИ, тенденция наблюдается в течение восьми месяцев из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и введения ограничений по долговой нагрузке банков.

Виталина Ярховска