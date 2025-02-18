Власти Самары пообещали установить в центре города закрытые контейнерные площадки

В центральных районах Самары установят контейнерные площадки закрытого типа, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что обустройство антивандальных контейнерных площадок закрытого типа для центральных районов Самары обсуждалось 15 февраля на встрече главы Самары Ивана Носкова с жителями Ленинского района.

«В центральных районах Самары плотная жилая застройка, которая не всегда позволяет разместить контейнерную площадку внутри двора, поэтому часть площадок установлены вдоль дорог. Это портит внешний вид города, а также ограничивает возможность качественного их содержания. В ближайшее время мы предложим несколько вариантов по их замене»,— рассказал замглавы города Самара Михаил Малыхин.

Сабрина Самедова