Челябинский автодилер сохранил аренду участка в Сосновском районе

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе ООО «Регинас» отменил расторжение договора аренды земельного участка площадью 4,5 га в Сосновском районе. Изменено решение Арбитражного суда Челябинской области от 19 ноября 2024 года, которым был удовлетворен соответствующих иск Межрегионального территориального управления в Челябинской и Курганской областях. Резолютивная часть постановления апелляционной инстанции объявлена 18 февраля, сообщает пресс-служба суда.

«Решение суда первой инстанции изменено, в удовлетворении требований о расторжении договора аренды земельного участка отказано, в остальной части решение оставлено без изменения»,— сообщает суд.

Территориальное управление Росимущества в декабре 2023 года направило иск к челябинскому автодилеру ООО «Регинас» с требованием расторгнуть договор аренды и вернуть ведомству земельный участок площадью 44,6 тыс. кв. м, расположенный рядом с поселком Терема Сосновского района. Спорный договор Росимущество заключило в 2007 году с государственным научным учреждением «Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства» (ГНУ ЮУНИИПОК). Земля сельскохозяйственного назначения передавалась на 49 лет для научно-исследовательской деятельности и экспериментальных работ. В 2008 году ЮУНИИПОК передал все права и обязанности по договору аренды ООО «Регинас».

Росимущество обосновало иск тем, что в 2022 году изменилась категория участка на «земли населенных пунктов», соответственно поменялся режим его использования, что «не позволяет сохранить правоотношения на условиях аренды для сельскохозяйственного производства».

В материалах дела указано, что «Регинас» не вел никакую сельскохозяйственную деятельность на участке, но несколько раз безуспешно пытался выкупить его в собственность. Суд первой инстанции установил, что в 2008 году ЮУНИИПОК не имел права распоряжаться участком без согласия Российской академии сельскохозяйственных наук. Доказательства, подтверждающие согласование уступки права аренды компании «Регинас», в материалах дела отсутствуют.

Юлия Гарипова