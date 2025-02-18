Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинский автодилер сохранил аренду участка в Сосновском районе

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе ООО «Регинас» отменил расторжение договора аренды земельного участка площадью 4,5 га в Сосновском районе. Изменено решение Арбитражного суда Челябинской области от 19 ноября 2024 года, которым был удовлетворен соответствующих иск Межрегионального территориального управления в Челябинской и Курганской областях. Резолютивная часть постановления апелляционной инстанции объявлена 18 февраля, сообщает пресс-служба суда.

«Решение суда первой инстанции изменено, в удовлетворении требований о расторжении договора аренды земельного участка отказано, в остальной части решение оставлено без изменения»,— сообщает суд.

Территориальное управление Росимущества в декабре 2023 года направило иск к челябинскому автодилеру ООО «Регинас» с требованием расторгнуть договор аренды и вернуть ведомству земельный участок площадью 44,6 тыс. кв. м, расположенный рядом с поселком Терема Сосновского района. Спорный договор Росимущество заключило в 2007 году с государственным научным учреждением «Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства» (ГНУ ЮУНИИПОК). Земля сельскохозяйственного назначения передавалась на 49 лет для научно-исследовательской деятельности и экспериментальных работ. В 2008 году ЮУНИИПОК передал все права и обязанности по договору аренды ООО «Регинас».

Росимущество обосновало иск тем, что в 2022 году изменилась категория участка на «земли населенных пунктов», соответственно поменялся режим его использования, что «не позволяет сохранить правоотношения на условиях аренды для сельскохозяйственного производства».

В материалах дела указано, что «Регинас» не вел никакую сельскохозяйственную деятельность на участке, но несколько раз безуспешно пытался выкупить его в собственность. Суд первой инстанции установил, что в 2008 году ЮУНИИПОК не имел права распоряжаться участком без согласия Российской академии сельскохозяйственных наук. Доказательства, подтверждающие согласование уступки права аренды компании «Регинас», в материалах дела отсутствуют.

Юлия Гарипова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...