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В Башкирии утвердили концепцию развития придорожного сервиса на пять лет

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров одобрил проект концепции развития придорожного сервиса на 2025–2030 годы. Как сообщила пресс-служба республиканского правительства, документ направлен на создание безопасных и комфортных условий для дорожного движения, привлечение инвестиций для строительства новых объектов придорожного сервиса, а также развитие многофункциональных зон обслуживания.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концепция содержит рекомендации по размещению и обустройству объектов придорожного сервиса, среди которых обязательные площадки для стоянки легковых автомобилей, средства связи, теплые туалеты и мусоросборники. Также предусмотрены требования по доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями, наличие комнаты матери и ребенка, детской игровой площадки и молельной комнаты.

Целевые показатели остались теми же, что и в утвержденной на 2020–2024 годы программе: в предстоящие пять лет планируется строительство тысячи современных придорожных комплексов с кафе, отелями, мотелями и автомастерскими и модернизация тысячи действующих объектов.

В рамках предыдущей концепции было модернизировано 1031 и введено в эксплуатацию 1018 объектов придорожного сервиса.

Наталья Балыкова

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