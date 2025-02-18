Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области три автомобиля столкнулись и вылетели в кювет

Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 18 февраля, на 1065 км трассы М-5 в Красноярском районе. Об этом сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия был направлен расчет в количестве четырех человек на пожарном автомобиле, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Granta. Все они от ударов вылетели в кювет. Водитель отечественного легкового автомобиля был госпитализирован.

Причины аварии устанавливаются.

Алексей Алексеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...