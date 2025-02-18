В Самарской области три автомобиля столкнулись и вылетели в кювет

Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 18 февраля, на 1065 км трассы М-5 в Красноярском районе. Об этом сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия был направлен расчет в количестве четырех человек на пожарном автомобиле, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Granta. Все они от ударов вылетели в кювет. Водитель отечественного легкового автомобиля был госпитализирован.

Причины аварии устанавливаются.

Алексей Алексеев