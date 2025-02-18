В Новороссийске за неделю снизилось количество заболевших коронавирусом

Коронавирусная инфекция за неделю выявлена у пяти жителей Новороссийска. Об этом сообщил краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно статистике оперштаба, в Новороссийске в период с 10 по 16 февраля выявили пять случаев заболеваемости COVID-19. Это на три человека меньше, чем неделю назад, когда было выявлено восемь случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Краснодарском крае за неделю количество заболевших также снизилось – 107 случаев коронавируса против диагностированных ранее 140.

Больше всего инфицированных в Краснодаре – свыше 30. В Новороссийске, Белоглинском и Красноармейском – по пять заболевших, в Сочи и Приморско-Ахтарском муниципальном округе – по четыре, в Геленджике, Горячем Ключе и других районах Кубани – по одному.

За неделю на Кубани госпитализировали 28 человек, выздоровели – 118 пациентов.

Алена Воробьева