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В Свердловской области два футболиста одной команды скончались в один день

В ночь на 15 февраля в Свердловской области скончались два игрока любительского футбольного клуба «ПОЗ Прогресс» из Верхней Пышмы (город-спутник Екатеринбурга), сообщило издание Е1.ru. Родственники утверждают, что в обоих случаях произошла остановка сердца.

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Игрок ФК «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев

Игрок ФК «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев

Фото: Со страницы во «Вконтакте» Яна Журавлева

Игрок ФК «ПОЗ-Прогресс» Данил Хилобок

Игрок ФК «ПОЗ-Прогресс» Данил Хилобок

Фото: Со страницы во «Вконтакте» Данила Хилобока

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Игрок ФК «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев

Фото: Со страницы во «Вконтакте» Яна Журавлева

Игрок ФК «ПОЗ-Прогресс» Данил Хилобок

Фото: Со страницы во «Вконтакте» Данила Хилобока

По данным издания, один из умерших, 33-летний Данил Хилобок, накануне вечером участвовал в чемпионате Екатеринбурга среди любительских команд в спортивном комплексе «Калининец», а 32-летний Ян Журавлев пропустил игру.

Прощание с футболистами пройдет в среду, 19 февраля, и четверг, 20 февраля, сообщается на официальной странице клуба во «ВКонтакте». «Светлая память парни, никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в Пышминском футболе»,— говорится в сообщении.

Правоохранительные органы ожидают результатов экспертизы и пока не комментируют произошедшее. По данным telegram-канала SHOT, причиной смерти футболистов могли стать энергетики, которые они якобы употребили.

Полина Щуцкая

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