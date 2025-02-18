Жителя Чувашии лишили свободы на 15 лет за насилие над двумя школьницами

22-летнего жителя Цивильского округа Чувашии осудили к 15 годам лишения свободы. Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении двух несовершеннолетних). Об этом сообщили в пресс-службе СК Чувашии.

Суд установил, что с декабря 2023 года по июнь 2024 года фигурант познакомился через мессенджер с двумя девочками 10 и 11 лет. Мужчина вел с ними переписку на сексуальные темы и вынуждал, в том числе с помощью угроз, отправлять ему фотографии интимного характера.

Родители одной из девочек обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования был выявлен факт преступления в отношении второй несовершеннолетней.

Верховный суд Чувашии назначил фигуранту 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишение права заниматься педагогической деятельностью с несовершеннолетними на 10 лет.

Диана Соловьёва