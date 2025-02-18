В «Продимекс Агро» наращивают компетенции и делятся знаниями

Зимнее время УК «Продимекс Агро», входящая в ГК «Продимекс», традиционно использует для повышения квалификации специалистов агрономической службы компании. Профильное обучение проходит как в очном, так и в онлайн формате. В этом году на лекциях для сотрудников обсудят темы технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур, таких как сахарная свёкла, соя, ячмень яровой, пшеница яровая и озимая, основы качественной защиты растений и многое другое. После обучения проводится олимпиада в виде тестирования для проверки полученных знаний. Сотрудники, показавшие отличные результаты, получат поощрение от руководства компании за успехи.



Фото: ГК «Продимекс»

Представители «Продимекс Агро» охотно участвуют в подготовке будущих агрономов. Они провели лекцию по теме «Опытное дело в УК «Продимекс Агро» для группы молодых специалистов 6-го курса передовой инженерной школы (ПИШ), которая открыта на базе Воронежского ГАУ. Сотрудники компании поделились знаниями о методике полевого опыта в условиях производственного хозяйства, рассказали о практическом применении методик для проводимых в агрохозяйствах демонстрационных испытаний семян и важных итогах работ.

Следующим этапом для ребят станет посещение агропредприятий ГК «Продимекс», где молодые агрономы смогут на практике применить ранее полученные теоретические знания.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.