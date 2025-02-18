Пермский департамент возглавила чиновница из Вологды

С сегодняшнего дня и. о. начальника департамента градостроительства и архитектуры Перми назначена Анна Лебедева, ранее возглавлявшая аналогичное ведомство в мэрии Вологды. Об этом сообщили в мэрии Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Анна Лебедева окончила Вологодский государственный технический университет по специальности «Городской кадастр» и Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний по направлению «Юриспруденция».

Согласно данным сайта «Декларатор», госпожа Лебедева начала работать в департаменте градостроительства мэрии Вологды в 2013 году ведущим специалистом по выбору земельных участков в отделе перспективного планирования и застройки. В 2015 году стала в этом отделе главным специалистом. По данным мэрии, с 2016 по 2018 года занимала должность начальника отдела землепользования в департаменте имущественных отношений администрации Вологды. С 2019 года работала в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Вологды на руководящих должностях.

Прежний руководитель департамента Мария Норова сегодня вышла на работу в администрацию Пермского муниципального округа на должности замглавы. Она курирует земельные, градостроительные и имущественные вопросы.