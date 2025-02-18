С мэрии Челябинска взыскивают 100 тыс. рублей за нападение собак на подростка

Прокуратура Курчатовского района Челябинска подала иск к администрации города и управлению экологии и природопользования мэрии о возмещении 17-летней девушке компенсации морального вреда после укуса собаки в поселке Шагол. Несовершеннолетней пришлось пройти длительное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку надзорное ведомство провело после публикаций СМИ о нападениях бродячих собак в поселке Шагол. Сотрудники установили, что 19 октября прошлого года на 17-летнюю девушку напало пятеро животных, одно из которых укусило ее. Прокурор района внес представление начальнику управления экологии Елене Щербатенко с требованием усилить контроль за подрядчиком, занимающимся отловом собак. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

Поскольку возложенные на органы власти полномочия выполнены не в полном объеме, надзорное ведомство обратилось в суд за компенсацией. Моральный и физический ущерб оценили в 100 тыс. руб.

Виталина Ярховска