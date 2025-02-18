Новый гендиректор пермского производителя велосипедов стал совладельцем компании

Владельцем 10% долей пермского ООО «Форвард», занимающегося производством велосипедов под одноименным брендом Forward, стала Екатерина Кузмичева. Об этом свидетельствует информация, внесенная в ЕГРЮЛ 17 февраля. В конце декабря госпожа Кузмичева была назначена генеральным директором компании. Остальными 90% долей общества владеет пермский предприниматель Олег Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Екатерина Кузмичева в 2020–2022 годах возглавляла строительное ООО «Профессионал» в Ивановской области, в 2024 году короткий срок руководила пермским УК «Локус», которое занимается административно-хозяйственной комплексной деятельностью по обеспечению работы организации. 23 декабря 2024 года госпожа Кузмичева стала руководителем ООО «Форвард». На этом посту она сменила основного владельца компании Олега Корякина.

ООО «Форвард» зарегистрировано в 2009 году. Компания управляет мощностями обанкротившегося велосипедного завода «Велта». Предприятие выпускает городские, спортивные, туристические и детские велосипеды, а также электросамокаты. В 2023 году «Форвард» возобновил выпуск велосипедов «Кама», которые изготавливались на «Велте» с 1970-х по 1990-е годы. Выручка компании за 2023 год составила 2,2 млрд руб. (годом ранее — 2,2 млрд руб.). Убыток при этом сократился значительно — с 205,4 млн руб. до 20,7 млн руб.