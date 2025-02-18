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Более 55 млн рублей отдали мошенникам жители Нижегородской области за неделю

С 10 по 16 февраля мошенники похитили у жителей Нижегородской области 55,4 млн руб. Полиция зарегистрировала 107 таких преступлений, сообщили в региональном управлении МВД. Неделей ранее злоумышленники выманили у нижегородцев 60,2 млн руб.

Чаще всего злоумышленники использовали схемы «Звонок от службы безопасности банка» (32 случая), «Мошенничество при онлайн-покупке» (25 случаев) и «Предложение дополнительного заработка» (19 случаев).

Полиция просит жителей быть бдительными, не сообщать свои данные незнакомцам, не верить гарантиям высокой доходности и при заказе товаров через интернет читать отзывы о продавце на разных сайтах.

Елена Ковалева

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