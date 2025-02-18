Предприятие по выпуску лаков «Эмпилс» нарастило производство на 5% в 2024 году

В Ростовской области производитель лаков и красок «Эмпилс» увеличил производство на 5% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Объем отгруженных товаров в 2024 году остался на уровне 2023 года»,– сказал господин Сорокин.

ЗАО «Эмпилс» — компания, основным видом деятельности которой является производство красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок. Всего зарегистрировано 14 видов деятельности по ОКВЭД. Производство зарегистрировано в 2002 году в Ростове-на-Дону. Генеральным директором является Виктор Столбченко. УК 20,5 млн руб. ЗАО «Эмпилс» вместе с ПАО «Ростсельмаш», ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш», ООО «Эмпилс-цинк» (производство цинковых белил) и рядом других предприятий входят в промышленный союз «Новое содружество». З

Ева Китаева