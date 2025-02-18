Двух нижегородок задержали с крупной партией наркотиков

В Павловском муниципальном округе на автодороге Ряжск – Муром – Нижний Новгород нижегородские полицейские задержали двух 23-летних нижегородок. Во время досмотра автомобиля полицейские нашли 145 свертков с наркотическим средством.

Экспертиза показала, что в свертках находится смесь метадона, мефедрона и N-метилэфедрон. Общая масса изъятых наркотиков составила более 42 грамм.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.

Задержанные арестованы по ходатайству следователя. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Андрей Репин