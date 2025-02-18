Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух нижегородок задержали с крупной партией наркотиков

В Павловском муниципальном округе на автодороге Ряжск – Муром – Нижний Новгород нижегородские полицейские задержали двух 23-летних нижегородок. Во время досмотра автомобиля полицейские нашли 145 свертков с наркотическим средством.

Экспертиза показала, что в свертках находится смесь метадона, мефедрона и N-метилэфедрон. Общая масса изъятых наркотиков составила более 42 грамм.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.

Задержанные арестованы по ходатайству следователя. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...