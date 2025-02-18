«Неверное применение такого инструмента убьет у ребенка инициативу или вызовет протест»

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение нижней палаты Законопроект о введении в российских школах оценки за поведение. Предполагается, что эта оценка будет отражаться в аттестате. Оценка может защитить часть страдающих детей, но, если систему не выстроить четко, то оценка за поведение рискует стать еще одним способом давления на неугодных, считает психолог ростовского психологического центра «Свет Маяка» Светлана Ященко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Логика законопроекта такая: если в аттестате появится дисциплинарная отметка, то задиры задумаются: а вдруг их проделки испортят им шансы на поступление в вуз?

Но в каждом классе есть те, кто не нацелен на ЕГЭ, вуз и карьеру в офисе. Они живут здесь и сейчас. Им важнее авторитет, влияние, сила. Если подросток уже находится в режиме “войны с системой”, если он дерется, потому что так принято – чернила в аттестате его не напугают. А буллинг – это не только личная жестокость. Это – иерархия. В этой системе ты либо доминируешь, либо подчиняешься. И если оценка за поведение для одних станет инструментом страха, то для других – новым способом давления.

Пока есть ряд вопросов к тому, как это сможет воплощаться на практике. В частности, непонятно: если ребенка спровоцировали и “подставили” под двойку, как ему оправдаться? Как оценивать ситуацию, если конфликт начался с мелочи, но перерос в войну? Как решать, что имело место именно нарушение дисциплины, а не, скажем, протест против несправедливого учителя или буллинга одноклассников?



Есть еще аспект воспитания мужественности в наших мальчиках. Ее нужно воспитывать и ни в коем случае не сломать. Наша же система школьного воспитания всегда была ориентирована на девочек. «Спокойно сиди, не перебивай. Будь аккуратным, дисциплинированным, милым. Не высовывайся, не создавай проблем». Но мальчики так не устроены.

Мужская энергия – это агрессия, лидерство, борьба. Просто нужно эту энергию направить в нужное русло. При этом важно донести, что мужественность – это не право подавлять слабого. Мужественность – это защита, достижения, честность. Если школа не дает мальчику способа проявить силу социально приемлемым способом (спорт, волонтерство, соревнования, проекты), он будет искать другие пути.

Оценка может защитить часть страдающих детей. Но, если систему не выстроят четко, оценка за поведение рискует стать еще одним способом давления на неугодных. Вопрос в том, где гарантия, что педагоги не будут злоупотреблять этим рычагом? Ведь, по сути, они станут в каком-то смысле судьями, а любая дисциплинарная мера субъективна. Наверное, нужно проработать и какой-то механизм апелляции — если ученик не согласен с оценкой, должен быть шанс ее оспорить.



Вывод такой: оценка за поведение может как усилить агрессию у одних, так и помочь другим направить энергию в правильное русло. Если учителя будут просто наказывать за любое проявление самостоятельности, за неудобные вопросы, использовать оценку за поведение как средство манипуляции, то ничего хорошего из этого не выйдет. Неверное применение такого инструмента убьет у ребенка инициативу или вызовет протест. Если же педагоги будут поддерживать активных ребят, обучая не подавлять слабых, то это может работать.

И, конечно же, нужны четкие критерии выставления оценок за поведение, механизмы апелляции и параллельное развитие медиативных практик в школах. Иначе эффект от этой реформы может оказаться совсем не таким, как ожидается».