Более 2,8 тыс. жителей Казани посетили «Поезд Победы»

Более 2,8 тыс. человек посетили «Поезд Победы» за время его работы в Казани. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков в своем Telegram-канале.

«Экскурсия позволяет проникнуться и пережить те чувства, которые испытывали люди, защищавшие нашу страну», — заявил господин Садыков.

Сегодня поезд работает в Казани последний день. Вечером состав должен отправиться в следующий город. На сайте проекта также доступен виртуальный тур по «Поезду Победы».

Диана Соловьёва