В Ярославле могут продлить сроки реконструкции трамвая

В Ярославле планируют заключить дополнительное соглашение с концессионером ООО «Мовиста регионы Ярославль», в рамках которого будут изменены сроки реконструкции трамвайной инфраструктуры. Об этом стало известно на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, концессия заключена на 20 лет. В этот срок включены работы по замене путей, обновлению путепроводов, строительству депо и т.д., а также эксплуатационный период. Первоначально планировалось завершить строительные работы в 2025 году.

«Само концессионное соглашение будет продлено. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Губернатор поставил задачу — в 26-м году полностью завершить обновление трамвайных путей и запуск их. И концессионное соглашение, и срок, я думаю, тоже будет продлен»,— сказал министр дорожного хозяйства и транспорта, зампред областного правительства Роман Душко.

Генеральный директор ООО «Мовиста регионы Ярославль» Павел Копырин пояснил, что при этом общий срок концессии не выйдет за пределы ранее планируемых 20 лет.

«Мы действительно сейчас планируем продление инвестиционной фазы, с коллегами прорабатываем дополнительное соглашение. Оно подразумевает продление инвестфазы и сокращение эксплуатационной без увеличения общего срока концессии. Мы просто чуть-чуть уменьшаем эксплуатационную»,— сказал господин Копырин.

Алла Чижова